Muziekconcern achter Charli XCX sluit deal met AI-startup Udio

Economie
door anp
woensdag, 19 november 2025 om 20:26
anp191125157 1
NEW YORK (ANP) - Warner Music Group (WMG) heeft een overeenkomst gesloten met de AI-startup Udio over het gebruik van liedjes van artiesten die het muziekconcern vertegenwoordigt. Via Udio kunnen gebruikers met kunstmatige intelligentie zelf gemakkelijk liedjes maken. Vanaf volgend jaar mogen ze daarbij muziek gebruiken van Warner Music-artiesten die daar toestemming voor hebben gegeven.
Volgens WMG, dat sterren als Charli XCX en Ed Sheeran vertegenwoordigt, zorgt de overeenkomst ervoor dat het werk van artiesten en liedjesschrijvers beschermd blijft. Tegelijkertijd biedt het muzikanten nieuwe mogelijkheden om geld te verdienen, stelt 's werelds op twee na grootste muziekdistributeur.
"We blijven toegewijd aan de bescherming van de rechten van onze artiesten en liedjesschrijvers en Udio heeft belangrijke stappen gezet om te garanderen dat de muziek binnen zijn dienst goedgekeurd en gelicentieerd is", zegt WMG-topman Robert Kyncl.
