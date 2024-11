Kritiek op koning: motie van afkeuring tegen Australische senator

CANBERRA (ANP) - De Australische Senaat heeft een motie van afkeuring aangenomen tegen de inheemse senator Lidia Thorpe, melden Australische media. Thorpe haalde vorige maand in het parlement fel uit naar koning Charles. In totaal stemden 46 Senaatsleden voor de motie en 12 tegen.

Thorpe riep vlak na een toespraak van Charles in het parlement in Canberra onder meer "dit is niet jouw land, je bent niet mijn koning". Ook zei de onafhankelijke politicus "geef ons ons land terug, geef ons terug wat je van ons gestolen hebt" en ze beschuldigde Europese kolonisten van genocide. Ze werd tijdens haar verbale aanval weggevoerd.

De Senaat laat op deze manier weten ontevreden te zijn over het gedrag van de Australische senator. Een motie van afkeuring is een serieus maar symbolisch gebaar, waarmee politici hun onvrede over een volksvertegenwoordiger kunnen uiten. Er zitten geen praktische gevolgen aan de motie.