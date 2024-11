NVDE: 25 miljard euro in verduurzaming energiesystemen gestoken

DEN HAAG (ANP) - Bedrijven, stroomnetbeheerders en huishoudens hebben in 2023 ruim 25 miljard euro gestoken in de verduurzaming van de energiehuishouding. Dat komt naar voren in nieuw onderzoek in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), Invest-NL, Rabobank, Alliander en Gasunie. Het gaat om investeringen in wind- en zonne-energie, schonere bedrijven, energiezuinigere woningen en verbeteringen van het stroomnet.

NVDE-voorzitter Olof van der Gaag: "De sector duurzame energie heeft inmiddels een stevige economische betekenis; meer dan tien procent van onze nationale investeringen gaat ernaartoe. Juist daarom is het cruciaal om een beter beeld te krijgen van de benodigde investeringen richting een klimaatneutraal Nederland in 2050."

Bedrijven investeerden het meest in verduurzaming en waren in 2023 goed voor 14 miljard euro. Netbeheerders trokken daar 7 miljard euro voor uit, huishoudens 4 miljard. Volgens NVDE liggen deze cijfers "ruwweg in lijn met de huidige indicaties van de investeringen die tot 2025 jaarlijks nodig zijn om onze energie- en klimaatdoelen voor de lange termijn in beeld te houden."

De NVDE zegt dat de studie laat zien dat de cijfers nog onzeker zijn en de rekenmethode verbeterd moet worden. Zo hebben de onderzoekers zich nu vooral gebaseerd op subsidie- en fiscale regelingen en die vertaald naar de onderliggende investeringen. "Maar dit beeld is niet volledig. Bovendien wordt zo'n methode steeds minder dekkend wanneer duurzame investeringen ook zónder subsidie rendabel worden, bijvoorbeeld door het afbouwen van fossiele subsidies die nu nog voor oneerlijke concurrentie zorgen."

Volgens Van der Gaag is de makkelijke fase van de energietransitie voorbij waarbij sprake was van "verduurzaming in de marges van ons energiesysteem. De komende jaren moeten we werken aan een ingrijpende systeemverandering, in de productie van energie, de infrastructuur en bij de energiegebruikers. De investeringen zullen daarom structureel omhoog moeten én op de juiste plekken moeten worden gedaan."