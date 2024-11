Maandagochtend geen treinen in zuidwesten door staking ProRail

DEN HAAG (ANP) - In Zuid-Holland, Zeeland en West-Brabant rijden maandagochtend tot 09.00 uur geen treinen door een staking bij spoorbeheerder ProRail. Ook het treinverkeer over de hogesnelheidslijn tussen België, Rotterdam en Amsterdam ligt stil, meldt de NS. Reizigers vanuit het zuiden in de richting van Haarlem en Hoofddorp ondervinden ook hinder door de staking.

De ANWB verwacht mede door de staking en mogelijk slechte weersomstandigheden een "erg drukke maandagochtendspits".

Na 09.00 uur gaan de treinen weer rijden, maar de NS waarschuwt dat het tijd kost om alle treinen weer volgens dienstregeling te laten rijden. "Reizigers moeten de rest van de ochtend rekening houden met verstoringen en eventuele uitval van treinen", aldus het spoorwegbedrijf. Bovendien rijden er maandag al veel minder treinen van, naar en via Schiphol Airport. De NS adviseert reizigers om kort voor vertrek de reisplanner te bekijken.

Vorige week lag het treinverkeer in Noord-Holland, Utrecht en delen van Flevoland al stil door stakingen bij ProRail. Komende woensdag staken ProRail-medewerkers in Eindhoven en Maastricht. Vrijdag leggen verkeersleiders het werk neer in Zwolle, Groningen en Arnhem. Ook daar zullen reizigers veel hinder van ondervinden, maar het is nog niet bekend wat de precieze gevolgen zijn.

