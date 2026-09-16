6 eenvoudige manieren om 1000 euro te sparen (zonder spaarpot)

Elke dag een euro in een grote pot: het is de bekendste spaartip van internet en hij klinkt onweerstaanbaar simpel. Alleen levert een euro per dag 365 euro per jaar op, dus voor die duizend euro ben je ruim tweeënhalf jaar bezig — bijna drie jaar volhouden voor een bedrag dat je ook in twaalf maanden kunt pakken. Niet door minder te leven, maar door zes keer een half uur naar je eigen vaste lasten te kijken. Daar liggen de grote bedragen, en niemand hoeft ervoor te bezuinigen op boodschappen of vakantie.

1. Haal je spaargeld weg bij de grootbank

Bij de grote Nederlandse banken krijg je nu 1,25 tot 1,50 procent rente; de scherpste spaarrekeningen staan op 3,01 procent. Op 10.000 euro spaargeld is dat een verschil van ruim 160 euro per jaar, voor één keer een rekening openen. Let op de looptijd van actietarieven en op het Europese depositogarantiestelsel.

2. Stop met rood staan

Rood staan is sinds 1 januari 2026 iets goedkoper geworden, maar nog altijd duur: de wettelijke maximale kredietvergoeding is 12 procent. ABN AMRO rekent precies dat maximum, ING en Rabobank zitten op 11,9 procent. Structureel 1000 euro rood staan kost je daarmee ongeveer 120 euro per jaar aan rente.

Wie structureel rood staat, spaart eerst 120 euro per jaar door simpelweg te stoppen.

3. Vergelijk je zorgverzekering

Het verschil tussen de duurste en de goedkoopste basisverzekering bedroeg dit jaar circa 511 euro. Een gemiddelde basispolis kost 159,30 euro per maand; de goedkoopste begint bij 142,40 euro. Zet die vergelijking in november in je agenda, want overstappen kan maar één keer per jaar.

4. Vergelijk ook je autoverzekering

Hier zit de stilste winst. Wie in 2026 overstapt van autoverzekering bespaart gemiddeld ongeveer 29 euro per maand, bijna 350 euro per jaar. Een doorlopende particuliere verzekering mag je op elk moment opzeggen, dus je hoeft geen vervaldatum af te wachten.

5. Kies bewust tussen variabel en vast energiecontract

Een huishouden met gemiddeld verbruik kan met een vast contract nu zo'n 300 tot 430 euro per jaar voordeliger uitkomen dan met een nieuw variabel contract, en leveranciers geven welkomstbonussen die oplopen tot ruim 400 euro. De uiteindelijke winst hangt af van de energieprijzen: bij een sterke prijsdaling zit je vast aan je tarief.

De bedragen in je vaste lasten zijn tien keer groter dan de bedragen in je spaarpot.

6. Gooi minder weg en koop huismerk

Nederlanders verspillen thuis gemiddeld 25,5 kilo eten per persoon per jaar, ongeveer 100 euro per persoon. Bij een vergelijking van achttien bekende A-merken met de huismerkvariant was geen enkel A-merk goedkoper, zelfs niet in de aanbieding: bij chips liep het verschil op tot 100 procent.

Zo kom je aan 1000 euro

Zes ingrepen, één jaar: 160 euro extra spaarrente, 120 euro geen roodstandrente, 200 euro op de zorgpolis, 350 euro op de autoverzekering en 300 euro op energie. Dat is 1130 euro, zonder één keer nee te zeggen tegen jezelf. De spaarpot mag blijven staan — als bonus.

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