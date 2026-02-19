Kritisch rapport NASA over gestrande astronauten met Starliner

WASHINGTON (ANP/AFP) - NASA heeft een kritisch rapport gepubliceerd over de mislukte ruimtemissie met de Boeing Starliner in 2024, waarbij twee astronauten in de ruimte vastkwamen te zitten. Zij moesten hierdoor ruim negen maanden op ruimtestation ISS doorbrengen.

Volgens NASA kwamen de problemen door technische kwetsbaarheden en interne fouten. Het agentschap bestempelt de testvlucht als een "type-A"-ongeluk, dezelfde classificatie als de dodelijke rampen met bijvoorbeeld de spaceshuttles Challenger en Columbia.

Een deel van de fouten lag al bij de ontwikkeling van de Starliner door Boeing, concludeert NASA. Zoals bij het ontwerp en de technische nauwkeurigheid. Toch benadrukt de organisatie dat NASA het ruimteschip zelf heeft aangenomen en gelanceerd.

Afgelopen november kondigde NASA al aan voorlopig geen bemande vluchten met de Boeing Starliner te doen. Volgens het agentschap gaat er pas weer bemanning mee als de technische problemen zijn opgehelderd. NASA en Boeing blijven samenwerken.