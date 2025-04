KU Leuven onderzoekt student in omstreden verkrachtingszaak

LEUVEN (ANP) - De KU Leuven stelt een onderzoek in naar de 24-jarige gynaecoloog in opleiding die schuldig is bevonden in een spraakmakende verkrachtingszaak. De man was al op non-actief gesteld. "Met oog op rust, sereniteit en veiligheid op de campussen" mag hij voorlopig ook de universiteitsterreinen niet meer op.

De universiteit zegt dat het onderzoek onderdeel is van een vaste procedure. Studenten die zich misdragen kunnen een vermaning krijgen, geweerd worden van bepaalde lessen, of zelfs van de universiteit gestuurd worden. Details laat de KU Leuven op dit moment niet los. "De universiteit vindt het belangrijk dat het onderzoek op een correcte manier kan verlopen. Daarom beperkt de universiteit zich op dit moment tot dit bericht."

De arts-specialist in opleiding werd schuldig bevonden aan verkrachting van een vrouwelijke studente, maar kreeg geen straf. Dat deed de rechter omdat hij jong is, geen strafblad heeft en "een getalenteerde en geëngageerde jongeman is".