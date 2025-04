Neem jij je telefoon mee in bed? Dit zijn de desastreuze gevolgen voor je nachtrust (maar het maakt uit wát je kijkt)

Je ligt in bed met je telefoon in je hand. Even snel Instagram checken, een filmpje kijken of nog wat appjes sturen. Voor je het weet ben je weer een uur verder. Klinkt onschuldig, maar volgens nieuw onderzoek kost elk extra uur scrollen je bijna een half uur slaap.

Noorse onderzoekers bekeken het slaapgedrag van ruim 45.000 studenten. Wat blijkt? Studenten die hun telefoon of laptop mee naar bed nemen, hebben vaker last van slapeloosheid. Het RIVM ziet hetzelfde: schermgebruik vlak voor het slapen zorgt ervoor dat je moeilijker in slaap valt en ’s nachts sneller wakker wordt.

Social media maakt het extra lastig om je telefoon weg te leggen. En dat voelen veel jongeren ook zo. Een derde zegt ongelukkig te worden van social media. Nog eens een derde wil er eigenlijk helemaal mee stoppen.

Meer scherm, minder slaap

Te lang op een scherm kijken voor het slapengaan heeft meerdere gevolgen. Het eerste is logisch: als je op je telefoon zit, ben je niet aan het slapen. Maar er gebeurt meer. Het blauwe licht van je scherm verstoort je biologische klok. Ook maken sommige apps of video’s je juist actiever in je hoofd, waardoor je minder snel in slaap valt. En als je eenmaal slaapt, kunnen meldingen je weer wakker maken.

Volgens het onderzoek vergroot één uur extra schermtijd in bed de kans op slapeloosheid met 59 procent. Je slaapt dan gemiddeld 24 minuten korter. Mensen zonder scherm in bed hadden 24 procent minder kans op problemen met slapen. Opvallend genoeg sliepen schermgebruikers en niet-schermgebruikers gemiddeld even lang. De klachten zaten vooral in de kwaliteit van de slaap.

Wat je doet op je scherm maakt uit

Niet alles wat je op je telefoon doet, is even slecht voor je nachtrust. Wie alleen social media gebruikt, heeft minder last van slaapproblemen dan mensen die iets anders deden, zoals een film kijken, internetten of een podcast luisteren. Die laatste groep sliep juist het slechtst.

De meeste mensen deden een mix van dingen op hun scherm, vaak met social media erbij. “69 procent van de deelnemers gebruikte hun scherm voor verschillende activiteiten”, schrijven de onderzoekers. Dus: het gaat niet alleen om hoe lang je op je scherm kijkt, maar ook wat je ermee doet.

Bron: Frontiers in Psychiatry – How and when screens are used: comparing different screen activities and sleep in Norwegian university students