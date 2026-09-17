Kunstenaar Peter Max op 88-jarige leeftijd overleden

NEW YORK (ANP/RTR) - Popartkunstenaar Peter Max is maandag op 88-jarige leeftijd overleden in een ziekenhuis in Manhattan. Dat heeft een woordvoerder van zijn familie woensdag bekendgemaakt. Max werd bekend door zijn dromerige, felgekleurde werken die het decor vormden voor de Amerikaanse hippiebeweging in de jaren 60.

Max zijn werken - vaak geïnspireerd door zijn liefde voor astronomie - waren in de jaren 60 en 70 overal te vinden. Ze zagen eruit als de artistieke verbeelding van een acidtrip. Rocksterren als The Beatles, Jimi Hendrix en Mick Jagger werden door Max geportretteerd en behoorden tot zijn vriendenkring.

President Ronald Reagan was een bewonderaar en Max schonk een schilderij van het Vrijheidsbeeld aan de Reagan Presidential Library.