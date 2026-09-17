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Bloomberg: OpenAI-topman op gastenlijst staatsdiner Trump en Xi

Economie
door anp
donderdag, 17 september 2026 om 4:30
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WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Sam Altman, de topman van OpenAI, zal hoogstwaarschijnlijk aanwezig zijn bij het staatsdiner dat de Amerikaanse president Donald Trump organiseert voor zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping.
Volgens OpenAI, de maker van ChatGPT, staat Altman op de gastenlijst voor het evenement van volgende week. Het Witte Huis heeft nog niet direct bevestigd of Altman ook daadwerkelijk aanwezig zal zijn, meldt Bloomberg.
Naar verwachting zal de OpenAI-baas zich tijdens het diner voegen bij andere bedrijfsleiders, onder wie Nvidia-CEO Jensen Huang.
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