Kunstwerk van op muur geplakte banaan levert miljoenen op

NEW YORK (ANP/AFP) - Een kunstinstallatie van een met ducttape op de muur geplakte banaan is op een veiling in New York verkocht voor 6,2 miljoen dollar (omgerekend 5,9 miljoen euro). Het was de verwachting dat het werk, dat de titel Comedian draagt, tussen de 1 en 1,5 miljoen dollar zou opleveren.

De Chinese crypto-investeerder Justin Sun van het platform TRON is de koper. Hij ontvangt een certificaat van echtheid waarop staat dat het werk is gemaakt door de Italiaanse kunstenaar Maurizio Cattelan, evenals instructies voor het vervangen van de banaan.

Comedian staat volgens de nieuwe eigenaar voor "een cultureel fenomeen dat de werelden van kunst, memes en crypto met elkaar verbindt". Hij denkt dat de installatie "in de toekomst meer gedachten en discussies zal inspireren" en een onderdeel van de geschiedenis zal worden.

Discussie: wel of geen kunstwerk

De installatie werd in 2019 voor het eerst getoond tijdens Art Basel in Miami. Er ontstond een discussie over of Comedian wel of niet als een kunstwerk kan worden beschouwd, wat volgens Cattelan het doel was. De banaan is tijdens tentoonstellingen twee keer opgegeten, in 2019 en 2023. Sun is van plan de opgeplakte banaan binnenkort zelf op te eten, als onderdeel van "deze unieke artistieke ervaring".

Andere bekende kunstwerken van Cattelan zijn een toilet van 18-karaats goud, dat tijdelijk gebruikt kon worden in het Guggenheim Museum in New York, en een beeld van een knielende Adolf Hitler.