'Banaan met ducttape' geveild: duurste tussendoortje ooit levert duizelingwekkend bedrag op

Een banaan, een stukje ducttape en een geniaal stukje marketing. Dat is in een notendop het verhaal van het kunstwerk ‘Comedian’, dat vannacht bij een veilinghuis in New York voor bijna 5,9 miljoen euro onder de hamer ging. Wie zegt dat kunst ingewikkeld moet zijn?

De meester achter de banaan

De Italiaanse kunstenaar Maurizio Cattelan wist in 2019 al wereldwijd de aandacht te trekken met zijn kromme, gele meesterwerk. Drie versies van de ducttape-banaan vonden destijds gretig aftrek voor zo’n 110.000 euro per stuk. Een koopje, blijkt nu, want de nieuwste editie van ‘Comedian’ leverde zo'n 58 keer zoveel op, bijna zes keer zoveel als het veilinghuis had verwacht.

Crypto-ondernemer

De gelukkige koper is Justin Sun, de Chinese crypto-ondernemer die het blockchainplatform TRON oprichtte. Hij legde 6,2 miljoen dollar (ongeveer 5,9 miljoen euro) neer voor de banaan, en liet weten grootse plannen te hebben met het stuk fruit. “Het kunstwerk is een cultureel fenomeen dat een brug slaat tussen de wereld van de kunst, memes en cryptocurrency”, verklaarde Sun. Wat hij met zijn nieuwe aanwinst gaat doen? “In de komende dagen ga ik de banaan opeten als onderdeel van deze unieke artistieke verklaring.”

Biedoorlog

Sun had overigens flink wat concurrentie. Het bieden begon bij 800.000 dollar en het veilinghuis was tot de nok gevuld met geïnteresseerden. Naast de banaan kreeg Sun bij zijn miljoenenuitgave ook een rol ducttape, een echtheidscertificaat en – voor wie zijn eigen banaankunst wil maken – officiële installatie-instructies.