Kwart zoetwatersoorten volgens onderzoek in voortbestaan bedreigd

GLAND (ANP) - Bijna een op de vier diersoorten die in zoetwater leven (24 procent) wordt in zijn voortbestaan bedreigd, meldt natuurbeschermingsorganisatie IUCN. De organisatie heeft de meest uitgebreide analyse ooit opgesteld over zoetwatersoorten wereldwijd. De betrokken wetenschappers hebben gekeken naar de stand van ruim 23.000 soorten vissen, libellen, krabben, kreeften, garnalen en tal van andere dieren die voorkomen in rivieren, meren, oases en andere wateren.

Voor bijna 4300 soorten is het risico op uitsterven zelfs hoog, schatten de onderzoekers in. Dat is bijna een vijfde van het totaal. De grootste aantallen soorten die dreigen te verdwijnen, leven in het Victoriameer in Oost-Afrika, het Titicacameer in Zuid-Amerika, de tropische laaglanden van Sri Lanka en het westen van India. Dat zijn allemaal regio's waar relatief nog veel diersoorten voorkomen, maar die worden in toenemende mate bedreigd door vervuiling, verlies van leefgebieden en overbevissing.

Ook invasieve exoten vormen een groeiende bedreiging. Dat zijn nieuwe soorten die oorspronkelijk niet in een gebied voorkomen. Vaak worden ze onbedoeld door mensen geïntroduceerd en verstoren ze de inheemse soorten, bijvoorbeeld doordat ze geen natuurlijke vijanden hebben en zich razendsnel voortplanten. Ook de aanleg van dammen in rivieren is problematisch voor veel soorten, omdat die bijvoorbeeld de vissentrek onmogelijk maken.

De analyse is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature. Het overzicht is gebaseerd op het werk van meer dan duizend experts.

In Nederland bleek onlangs nog dat het met zoetwatersoorten de afgelopen jaren juist beter gaat, dankzij een verbeterde waterkwaliteit. Het CBS becijferde vorige maand dat de populaties van soorten die in zoetwater leven sinds 1990 in totaal met 89 procent zijn gegroeid. Ondanks die verbetering worden de Europees afgesproken doelen voor waterkwaliteit op de meeste plekken nog niet gehaald.