Staat gijzelt Jan-Dirk Paarlberg om schuld van 15 miljoen euro

DEN HAAG (ANP) - Voormalig zakenman Jan-Dirk Paarlberg is woensdag aangehouden omdat hij nog 15 miljoen euro moet betalen aan de Staat, meldden ingewijden aan het ANP. Het Openbaar Ministerie kan dit niet bevestigen en meldt alleen dat een 67-jarige man uit Maarssen is aangehouden door een speciaal politieteam.

In 2019 besliste de Hoge Raad dat Paarlberg definitief 24 miljoen euro moest betalen aan de Staat voor het witwassen van miljoenen die Willem Holleeder van de in 2004 geliquideerde vastgoedhandelaar Willem Endstra had afgeperst, in de jaren voorafgaand aan diens dood.