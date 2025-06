VN: bijna 1,3 miljoen vluchtelingen in Haïti

PORT-AU-PRINCE (ANP/AFP) - Door het vele geweld in Haïti zijn inmiddels ongeveer 1,3 miljoen mensen op de vlucht geslagen. Dat is bijna een kwart meer sinds december vorig jaar. Dat hebben de Verenigde Naties bekendgemaakt.

In een rapport spreekt de VN van "het hoogste aantal ontheemden ooit in het land". De veiligheidssituatie in Haïti baart al jaren enorme zorgen om plunderingen, geweld, moorden en politieke instabiliteit. In grote delen van de hoofdstad Port-au-Prince maken gewapende bendes de dienst uit. Sinds maart vorig jaar geldt de noodtoestand op het eiland.

Artsen zonder Grenzen (AzG) kondigde in april aan dat het twee van zijn noodhulpcentra voor drie maanden zou sluiten. Dat besluit volgde op "een gerichte aanval" op een hulpkonvooi, aldus Artsen zonder Grenzen. Volgens UNICEF neemt ook het (seksueel) geweld tegen kinderen toe. De VN-kinderrechtenorganisatie stelt dat "1,2 miljoen kinderen direct gevaar lopen". In Haïti wonen zo'n twaalf miljoen mensen.