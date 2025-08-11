ECONOMIE
Laatste bericht gedode journalist Al Jazeera: vergeet Gaza niet

Samenleving
door anp
maandag, 11 augustus 2025 om 9:29
bijgewerkt om maandag, 11 augustus 2025 om 9:32
anp110825060 1
Anas al-Sharif, de journalist van Al Jazeera die zondag in de Gazastrook werd gedood door Israël, had een bericht klaarstaan voor zijn dood. Op zijn X-account staat zijn "laatste boodschap", die hij schreef op 6 april 2025. Hij riep daarin op om Gaza niet te vergeten.
"Als deze woorden jullie bereiken, weet dan dat Israël erin geslaagd is om mij te doden en mijn stem te laten zwijgen", aldus Al-Sharif. Hij zei alles te hebben gegeven "om mijn volk te helpen en een stem te geven". Hij zou veel hebben geleden, "maar ik heb nooit geaarzeld om de waarheid te tonen zoals die is, zonder verdraaiing of vervalsing".
De 28-jarige Al-Sharif kwam om bij een luchtaanval op een tent met journalisten voor het Al-Shifaziekenhuis. Ook vier andere medewerkers van Al Jazeera werden daarbij gedood.
Al Jazeera heeft de dood van de journalisten veroordeeld als "opnieuw een flagrante en bewuste aanval op de persvrijheid".
