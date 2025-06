Lage opkomst bij eerste rechtersverkiezingen in Mexico

MEXICO-STAD (ANP/AFP) - Bij de eerste rechtersverkiezingen in Mexico heeft ongeveer 13 procent van de stemgerechtigden gestemd. Door recente hervormingen is Mexico het enige land ter wereld waar alle rechters via een volksstemming aan hun positie komen.

Kiezers mochten ongeveer 880 federale rechters aanwijzen, waaronder opperrechters. Een tweede ronde voor de resterende functies volgt in 2027. De opkomst lag volgens de nationale kiescommissie tussen de 12,57 en 13,32 procent van de bijna 100 miljoen stemgerechtigden.

De lage opkomst laat zien hoe omstreden de hervorming is binnen de Mexicaanse samenleving. Critici vrezen dat het rechtssysteem gepolitiseerd raakt en kwetsbaarder wordt voor inmenging van georganiseerde misdaad, bijvoorbeeld door bedreiging of omkoping. President Claudia Sheinbaum stelde aan de vooravond van de stemming dat alleen mensen die "het regime van corruptie en privileges" willen behouden, zich ertegen verzetten.