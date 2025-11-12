Lagerhuis Kazachstan neemt wet aan tegen 'lhbt-propaganda'

ASTANA (ANP/RTR) - Het Lagerhuis van het Kazachstaanse parlement heeft unaniem ingestemd met een wet die "lhbt-propaganda" moet verbieden. De wet moet nog langs de senaat, maar naar verwachting wordt die ook daar aangenomen. Op overtreding van de wet kunnen boetes en gevangenisstraffen tot tien dagen staan.

Minister van Onderwijs Gani Beisembayev zegt dat kinderen en tieners elke dag informatie online zien "die hun ideeën over familie, moraliteit en de toekomst negatief kan beïnvloeden". President Kassym-Jomart Tokayev sprak zich in de afgelopen maanden meermaals uit voor het behouden van "traditionele waarden". Homoseksualiteit is sinds de jaren negentig legaal in Kazachstan. Het is een seculier land, maar een groot deel van de bevolking is conservatief.

Mensenrechtenorganisaties maken zich zorgen over de wet. Human Rights Watch zegt dat de wet opvallende overeenkomsten vertoont met een vergelijkbare Russische wet uit 2013. Ook Georgië en Hongarije namen soortgelijke wetten aan.