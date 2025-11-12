ECONOMIE
Identiteit verdachte van moord op Lisa staat nog niet vast

Samenleving
door Ans Vink
woensdag, 12 november 2025 om 10:21
bijgewerkt om woensdag, 12 november 2025 om 10:25
Het Openbaar Ministerie weet drie maanden na de moord nog steeds niet zeker wie de verdachte is van de moord op de zeventienjarige Lisa in Amsterdam, meldt NU.nl. Nog altijd ontbreken de documenten die moeten bevestigen wie hij is.
De 22-jarige verdachte heeft eerder tegen de politie verklaard wie hij is. Maar het Openbaar Ministerie (OM) kan zijn identiteit nog altijd niet verifiëren, zegt een woordvoerder tegen NU.nl. De man heeft geen documenten die zijn identiteit bevestigen.
Er staan verzoeken uit bij verschillende landen voor informatie over de man. Het OM heeft onder andere Nigeria zo'n rechtshulpverzoek gedaan: de man beweert dat hij daarvandaan komt. Maar het duurt even voordat het antwoord van de landen binnen is.

