Lange celstraf voor moord op familie en plan massaschietpartij VK

LUTON (ANP/AFP) - Een Britse tiener moet minstens 49 jaar de gevangenis in voor de moord op zijn familie en het plannen van een massaschietpartij op zijn oude basisschool. De veroordeelde Nicholas Prosper (19) wilde volgens de rechtbank "de meest beruchte schoolschutter van de 21e eeuw" worden.

Prosper schoot zijn moeder, broertje en zusje in september vorig jaar dood in hun woning in Luton. Britse media schrijven dat de tiener zijn familie in hun slaap wilde ombrengen, maar in plaats daarvan ontstond er een worsteling. De buren sloegen alarm. De politie pakte Prosper op toen hij over straat liep.

De rechter zei dat de dood van Juliana Falcon (48), Kyle Prosper (16) en Giselle Prosper (13) "vrijwel zeker de levens van veel kinderen heeft gered en de gemeenschap hun grote dank is verschuldigd", citeert BBC News. Prosper zou van plan zijn geweest minstens dertig kinderen te doden.

De rechter noemde Prosper een "zeer gevaarlijke man" die geen berouw heeft getoond. De tiener is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf met kans op vervroegde vrijlating. Prosper moet minstens 49 jaar van zijn straf uitzitten.