AI-startup creëert robothond die leert zoals een echte viervoeter

STOCKHOLM (ANP/RTR) - Een Zweedse AI-startup heeft een robothondje gecreëerd met een digitaal zenuwstelsel dat in staat is te leren en zich aan te passen zoals een echte hond, meldt het bedrijf IntuiCell woensdag. Om de digitale viervoeter, genaamd Luna, te trainen zijn geen dure AI-modellen of enorme hoeveelheden data nodig, maar een hondentrainer.

De deskundigen leren de robot lopen op basis van hoe neuronen met elkaar interacteren en informatie verwerken, aldus het bedrijf. Neuronen zijn speciale cellen in het zenuwstelsel die verantwoordelijk zijn voor het doorgeven van elektrische signalen. Dit maakt het mogelijk om bijvoorbeeld gedachten te vormen en bewegingen uit te voeren.

"Wat we hebben gebouwd, is de eerste software die het mogelijk maakt voor een machine om te leren zoals mensen en dieren dat doen", zegt Viktor Luthman, topman en mede-oprichter van IntuiCell. "Er is geen voorafgaande training, geen offline simulaties en geen datacenter van een miljard dollar op de achtergrond, maar er is een zenuwstelsel dat de machine in staat stelt te leren", vervolgt de bestuurder.