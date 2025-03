Wall Street hoger in afwachting rentebesluit Federal Reserve

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met plussen geopend in afwachting van het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank later op de dag. Naar verwachting laat de Federal Reserve dan opnieuw de rente in de Verenigde Staten onveranderd. De Fed komt ook met nieuwe prognoses voor de economische groei en inflatie en voorzitter Jerome Powell geeft een toelichting op het rentebesluit.

De Fed begon dinsdag aan zijn tweedaagse beleidsvergadering. In januari bleef de rente ongewijzigd, na de drie verlagingen vorig jaar. Powell zei eerder deze maand nog meer onzekerheid te zien door het handelsbeleid van president Donald Trump en dat er geen haast is om de rente verder te verlagen. Door de importheffingen van Trump kan de inflatie in de VS aangewakkerd worden. Ook zijn er zorgen dat die tarieven leiden tot een wereldwijde handelsoorlog, wat weer schade kan toebrengen aan de economie. De Fed komt daarnaast met een update over de zogeheten dot plot. Dat is een puntengrafiek waarop de renteverwachtingen van alle Fed-bestuurders voor de komende jaren worden weergegeven.

De Dow-Jonesindex ging in de vroege handel 0,3 procent omhoog tot 41.713 punten. De brede S&P 500 klom 0,4 procent tot 5639 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,6 procent tot 17.603 punten. De Amerikaanse beurzen zijn de afgelopen tijd fors gedaald door zorgen over het beleid van Trump en een mogelijke recessie in de VS.

Nvidia

Tot de winnaars in de openingshandel behoorde AI-chipconcern Nvidia met een plus van 1,3 procent. Op dinsdag daalde Nvidia nog ruim 3 procent na een presentatie van groeiplannen door topman Jensen Huang. Tesla won 3,6 procent en maakte daarmee ook iets goed van de recente koersdalingen.

Morgan Stanley werd 0,8 procent minder waard. De zakenbank is van plan om ongeveer 2000 werknemers te ontslaan om kosten te besparen. Volgens persbureau Bloomberg vinden de ontslagen op vrijwel alle afdelingen van de bank plaats.

General Mills

Ook General Mills stond in de belangstelling met een min van 3 procent. De voedingsmiddelenproducent, eigenaar van merken als Cheerios, Bugles en Häagen-Dazs, verlaagde de omzetverwachting voor het hele jaar.