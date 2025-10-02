ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Politie ontruimt stationshal Den Haag na pro-Palestijnse actie

Samenleving
door anp
donderdag, 02 oktober 2025 om 21:31
anp021025202 1
DEN HAAG (ANP) - De politie in Den Haag heeft de stationshal van Den Haag Centraal ontruimd, ziet een verslaggever van het ANP. Daarmee is een pro-Palestijnse betoging in het spoorgebouw beëindigd.
In totaal ging het om zo'n tweehonderd activisten die zich in de stationshal hadden verzameld. Eerder donderdag demonstreerden ze bij het ministerie van Buitenlandse Zaken om de vrijlating van alle opvarenden van de activistische Global Sumud Flotilla-vloot op te eisen.
Sommige activisten begaven zich op het spoor, waardoor het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal al uren stilligt.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (32)

Deze lichaamsgeur van vrouwen vinden mannen opwindend

Scherm­afbeelding 2025-10-01 om 16.46.55

Het wordt tijd dat tot je doordringt hoe slecht vlees eten eigenlijk is

hersenhelften

Doe je hersenen een plezier en vermijd deze 7 gewoontes

Scherm­afbeelding 2025-10-02 om 14.42.49

Hilarische anti-Trumpvideo’s: 5 virale AI-parodieën die YouTube veroveren

anp021025007 1

Hard tegen hard: Trump straft Democratische staten door 26 miljard aan fondsen te bevriezen

ANP-364223423

Ook 'gezonde' wierook zit vol kankerverwekkende stoffen: 'ronduit schokkend'

Loading