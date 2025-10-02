Politie ontruimt stationshal Den Haag na pro-Palestijnse actie

DEN HAAG (ANP) - De politie in Den Haag heeft de stationshal van Den Haag Centraal ontruimd, ziet een verslaggever van het ANP. Daarmee is een pro-Palestijnse betoging in het spoorgebouw beëindigd.

In totaal ging het om zo'n tweehonderd activisten die zich in de stationshal hadden verzameld. Eerder donderdag demonstreerden ze bij het ministerie van Buitenlandse Zaken om de vrijlating van alle opvarenden van de activistische Global Sumud Flotilla-vloot op te eisen.

Sommige activisten begaven zich op het spoor, waardoor het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal al uren stilligt.