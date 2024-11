Lavrov: aanval met langeafstandsraketten VS duidelijke escalatie

MOSKOU (ANP/RTR/AFP) - Dat Oekraïne voor het eerst Amerikaanse langeafstandsraketten heeft gebruikt om Russisch grondgebied aan te vallen, is "een duidelijk signaal dat het Westen een escalatie wil". Dat zei de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov dinsdag. Volgens Lavrov betekenen de aanvallen "een nieuwe fase van een westerse oorlog".

Het Russische ministerie van Defensie meldde dinsdag dat ATACMS-raketten afgelopen nacht zijn gebruikt op de militaire faciliteit in Brjansk. Amerikaanse media meldden afgelopen weekend dat de Verenigde Staten toestemming hebben gegeven voor het gebruik daarvan.

Volgens het ministerie heeft de Russische luchtafweer vijf van de zes raketten uit de lucht geschoten. De Oekraïense nieuwssite RBC-Ukraine meldde op basis van een bron binnen de Oekraïense krijgsmacht dat het doelwit succesvol zou zijn geraakt.

De Russische president Vladimir Poetin waarschuwde in september dat de goedkeuring van het Westen voor dit soort Oekraïense aanvallen "de directe betrokkenheid van NAVO-landen, de Verenigde Staten en Europese landen, in de oorlog in Oekraïne" zou betekenen. "Zoals Poetin al eerder heeft gezegd, zonder de Amerikanen zou het onmogelijk zijn om deze hightechraketten te gebruiken", benadrukte Lavrov dinsdag.