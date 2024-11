Opnieuw rechtszaak tegen Staat om wapenleveringen aan Israël

DEN HAAG (ANP) - De Palestijnse mensenrechtenorganisatie Al Haq spant een kort geding aan tegen de Staat over wapenleveranties aan Israël. Samen met elf andere maatschappelijke organisaties eist Al Haq dat Nederland de leveranties staakt. Daarnaast willen de partijen een verbod op handel met Israëlische nederzettingen in bezet gebied. De zaak dient vrijdag in de rechtbank in Den Haag.

Eerder probeerden Oxfam Novib, Pax en The Rights Forum al via de rechter leveringen van F-35-onderdelen stil te leggen, omdat die ondanks een verbod via een omweg in Israël terecht zouden komen. De rechtbank wilde de Staat echter geen dwangsom opleggen bij toekomstige leveringen.