Leden harde kern Feyenoord melden zich ziek voor strafzaak

ROTTERDAM (ANP) - Twee leden van de harde kern van Feyenoord zijn dinsdagmiddag niet verschenen bij de politierechter in de rechtbank in Rotterdam. Ze worden vervolgd voor het mishandelen van een 21-jarige scheidsrechter tijdens een supporterstoernooi in De Kuip op 16 juni dit jaar. Beide verdachten hebben laten weten dat ze ziek zijn, maar hun zaak gaat toch door.

Verdachte Toon K. uit het Brabantse Steenbergen (36), bekend van het RTL-programma Bij ons op het kamp, en Damian K. (27) uit Capelle aan den IJssel worden verdacht van openlijk geweld of mishandeling. K. is mede-eigenaar van het supporterskledingmerk Rotterdam Radicals, dat met een team meedeed aan het supporterstoernooi.

De scheidsrechter liep door het geweld wonden aan zijn hoofd en een hersenschudding op. De woede tegen hem ontstond na het trekken van een rode kaart. Hij werd geslagen en geschopt.

NRC en het onlineprogramma BOOS deden onderzoek naar het incident in De Kuip. Zij meldden afgelopen donderdag dat Feyenoord het slachtoffer heeft gevraagd geen aangifte te doen. Een medewerker van de afdeling supporterszaken zou het slachtoffer hebben voorgesteld "om de kwestie buiten justitie om" te regelen.