OM gaat geen onderzoek doen naar Israëlische inmenging bij ICC

DEN HAAG (ANP) - Het Openbaar Ministerie (OM) gaat geen onderzoek doen naar mogelijke Israëlische inmenging bij het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. Een groep organisaties had het OM hiertoe opgeroepen. Het onderzoek zou volgens de groep moeten gaan over "bedreiging, chantage en afluisterpraktijken van medewerkers van het Strafhof" door Israëlische geheime diensten.

De organisaties, waaronder The Rights Forum en Een Ander Joods Geluid, baseerden hun oproep onder meer op berichtgeving van de Britse krant The Guardian. Die bracht de praktijken in mei aan het licht. De krant meldde toen dat Israëlische geheime diensten jarenlang probeerden om onderzoek van het ICC naar mogelijke oorlogsmisdaden te verstoren. In oktober deed een groep van twintig Palestijnen al aangifte in Nederland om de mogelijke inmenging van Israël in het ICC-onderzoek.

Het OM stelt nu dat de feiten waarom het gaat, "vallen onder de rechtsmacht van het Internationaal Strafhof". Daarom is het volgens het OM "aan het Internationaal Strafhof zelf om te bepalen of sprake is van het uitoefenen van druk en/of beïnvloeding van getuigen en het vernietigen van bewijs". Een zelfstandig onderzoek door het OM "zonder uitdrukkelijke wens" van het ICC zou "onwenselijk zijn, en de eigen werkzaamheden van het Internationaal Strafhof zelfs kunnen doorkruisen".