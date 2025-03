Leger Israël begint grondoperaties in Rafah

RAFH (ANP/RTR/AFP) - De Israëlische krijgsmacht heeft bekendgemaakt grondoperaties te zijn begonnen in Rafah. In een verklaring staat "uitbreiding van veiligheidszone" in het zuiden van de Gazastrook als doel.

Troepen zouden tijdens operaties "terroristische infrastructuur" van Hamas hebben vernietigd. Israël voert ook nog steeds luchtaanvallen uit op doelen in de hele Gazastrook. Door de recente hervatting van het geweld in de Gazastrook zijn zeker 921 doden gevallen, aldus de lokale autoriteiten. Het dodental sinds het begin van de oorlog ligt op bijna 50.300.

Israël voert sinds 18 maart weer massale luchtaanvallen en grondoperaties uit wegens een impasse met Hamas. De twee partijen sloten in januari een akkoord over een weg uit de oorlog, die op 7 oktober 2023 begon. De overeenkomst bestaat uit drie fasen. Hamas en Israël zijn het niet eens over hoe ze verder moeten na het aflopen van de eerste fase begin deze maand.