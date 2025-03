Denen protesteren tegen Amerikaanse bemoeienis met Groenland

KOPENHAGEN (ANP/DPA) - Honderden mensen hebben bij de Amerikaanse ambassade in de Deense hoofdstad Kopenhagen gedemonstreerd tegen de Amerikaanse bemoeienis met Groenland. Directe aanleiding waren de uitspraken van de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance, die tijdens een bezoek aan Groenland zei dat Denemarken het eiland onvoldoende beschermt en dat het beter af is bij de VS.

Een van de organisatoren van de demonstratie zei tegen de krant Jyllands-Posten dat zowel Denen als Groenlanders meededen aan het protest. De Amerikaanse president Donald Trump, die herhaaldelijk heeft gezegd Groenland te willen inlijven, zou proberen beide groepen tegen elkaar uit te spelen.

De demonstranten droegen borden met teksten als 'Groenland is van de Groenlanders', 'Groenland hoort bij Denemarken' en 'Wegwezen, Amerika!'.