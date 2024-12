Leger VS zegt leider Islamitische Staat in Syrië gedood te hebben

WASHINGTON (ANP/AFP/RTR) - Het Amerikaanse leger heeft naar eigen zeggen Abu Yusif, de leider van terreurgroep Islamitische Staat (IS) in Syrië gedood. Hij kwam om het leven samen met nog een lid van IS. De twee zijn donderdag omgekomen bij een Amerikaanse luchtaanval in de Syrische provincie Deir al-Zor. In de oostelijke aan Irak grenzende provincie zijn IS-jihadisten actief.

Volgens het leger willen jihadisten van de recente omwenteling in Syrië gebruikmaken om circa 8000 jihadisten te bevrijden, die momenteel in Syrië gevangen zitten. De Amerikanen willen IS "agressief aanpakken" om dat te voorkomen.