Legerleider Israël keurt 'hoofdconcept' van nieuw offensief goed

GAZA-STAD (ANP/RTR) - De Israëlische legerleider Eyal Zamir heeft het "hoofdconcept" van een nieuw aanvalsplan in de Gazastrook goedgekeurd, staat in een verklaring van de krijgsmacht. Volgens Israëlische media was Zamir een tegenstander van een nieuw offensief, maar lijkt hij nu bereid om dat uit te voeren.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu kondigde vorige week aan dat Israël heel Gaza-Stad wil bezetten, een stad met ongeveer 900.000 inwoners. Zamir heeft in de dagen voor die beslissing met Netanyahu overlegd over de militaire mogelijkheden. Israëlische media schreven dat hij vreesde dat een inname van Gaza-Stad onuitvoerbaar zou zijn, een gevaar vormt voor de veiligheid van de gijzelaars en veel Israëlische militairen het leven kan kosten.

Netanyahu zette het plan toch door. Momenteel lopen de voorbereidingen en naar verwachting begint het nieuwe offensief in oktober.

Het is nog onduidelijk wat het "hoofdconcept" waar Zamir mee heeft ingestemd precies inhoudt.