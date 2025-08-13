ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Musk verliest rechtszaak over afwijzing OpenAI's intimidatieclaim

Economie
door anp
woensdag, 13 augustus 2025 om 10:41
anp130825066 1
OAKLAND (ANP/BLOOMBERG) - Techmiljardair Elon Musk moet zich in de rechtbank verantwoorden voor zijn aanvallen op OpenAI, het bedrijf achter chatbot ChatGPT. Een Amerikaanse districtsrechter heeft het verzoek van de rijkste man ter wereld om de beschuldigingen van OpenAI tegen hem te verwerpen, afgewezen.
Volgens OpenAI voert Musk met zijn rechtszaken tegen het bedrijf en met zijn berichten op sociale media en uitlatingen in de pers een "jarenlange intimidatiecampagne" om het succes van OpenAI te saboteren ten gunste van zijn eigen AI-bedrijf xAI. De uitspraak van de rechter is de laatste ontwikkeling in het juridische conflict tussen Musk en OpenAI, dat vorig jaar begon.
Musk vindt dat OpenAI, waarvan hij medeoprichter is, zijn belofte heeft gebroken door als non-profitorganisatie plannen te maken om een winstgevende onderneming te worden. OpenAI draaide die plannen in mei deels terug. Volgens Musk was dat slechts een "doorzichtige ontwijkingsmanoeuvre" en hij zette zijn juridische strijd voort.
Vorig artikel

Deze prachtige onontdekte parel in de Middellandse Zee is veel betaalbaarder dan Ibiza

Volgend artikel

Legerleider Israël keurt 'hoofdconcept' van nieuw offensief goed

POPULAIR NIEUWS

Schermafbeelding 2025-08-11 200817

B&B Vol liefde: Ingrid wordt in Limburgs dorp "uitgekotst" en Petra maakt zich onsterfelijk belachelijk

ANP-4927639

Amsterdams dispuut maakt het zelfs volgens het Corps te bont

ANP-324981760

Doorbraak tegen veroudering: supercellen geven apen hun jeugd terug

ANP-327460203

Man krijgt zeldzame vergiftiging na ChatGPT-advies over zout

ANP-523824346

Nog even weg dit najaar? Deze 5 Europese steden zijn in de herfst op hun mooist

web17-trumpspeechms13-1160x768

Trump bouwt een politiestaat