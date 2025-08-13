Musk verliest rechtszaak over afwijzing OpenAI's intimidatieclaim

OAKLAND (ANP/BLOOMBERG) - Techmiljardair Elon Musk moet zich in de rechtbank verantwoorden voor zijn aanvallen op OpenAI, het bedrijf achter chatbot ChatGPT. Een Amerikaanse districtsrechter heeft het verzoek van de rijkste man ter wereld om de beschuldigingen van OpenAI tegen hem te verwerpen, afgewezen.

Volgens OpenAI voert Musk met zijn rechtszaken tegen het bedrijf en met zijn berichten op sociale media en uitlatingen in de pers een "jarenlange intimidatiecampagne" om het succes van OpenAI te saboteren ten gunste van zijn eigen AI-bedrijf xAI. De uitspraak van de rechter is de laatste ontwikkeling in het juridische conflict tussen Musk en OpenAI, dat vorig jaar begon.

Musk vindt dat OpenAI, waarvan hij medeoprichter is, zijn belofte heeft gebroken door als non-profitorganisatie plannen te maken om een winstgevende onderneming te worden. OpenAI draaide die plannen in mei deels terug. Volgens Musk was dat slechts een "doorzichtige ontwijkingsmanoeuvre" en hij zette zijn juridische strijd voort.