Legerleider Israël: leger blijft zonder vrees mening uiten

GAZA-STAD (ANP/AFP) - De Israëlische legerleider generaal Eyal Zamir heeft beklemtoond dat hij "het militaire standpunt onbevreesd naar buiten blijft brengen". De boodschap komt kort voor een verwachte bijeenkomst van premier Benjamin Netanyahu met zijn veiligheidskabinet over de volgende operaties in Gaza. Netanyahu overweegt naar verluidt de hele Gazastrook te bezetten.

Hierover is verdeeldheid in de Israëlische politiek en verdeeldheid tussen Netanyahu en de legerleiding. Zamir vindt het onder meer voor de gijzelaars te gevaarlijk. Bovendien zouden gevechten in bijvoorbeeld Gaza-Stad erg lang kunnen duren. Israël heeft al driekwart van de strook bezet. "We blijven onze mening uiten zonder vrees en op een pragmatische, onafhankelijke en professionele manier", aldus Zamir.