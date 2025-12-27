ECONOMIE
Altijd aan het verontschuldigen? Wat over-excuseren écht zegt over

psychologie
door Peter Janssen
zaterdag, 27 december 2025 om 8:26
Te vaak ‘sorry’ zeggen lijkt beleefd, maar ondermijnt op den duur je zelfvertrouwen en grenzen. Psychologen wijzen erop dat over-apologiseren vaak samenhangt met laag zelfbeeld, sociale angst en de neiging anderen koste wat kost te willen pleasen.
Wie zich automatisch verontschuldigt – voor een vraag in een vergadering, voor een gemiste app, zelfs voor het innemen van ruimte in de trein – stuurt zijn omgeving een subtiele boodschap: “mijn behoeften zijn minder belangrijk dan die van jou”. Onderzoekers beschrijven hoe dat patroon je autoriteit aantast en het risico op somberheid en angst vergroot. Een studie waarover Medens Health schrijft, laat zien dat mensen die vaak excuses maken, zichzelf sneller als ‘falen’ labelen, wat het gevoel van kwetsbaarheid vergroot.
Klinisch psycholoog Juliana Breines zegt daarover: “Over‑apologizing can stem from being too hard on ourselves or beating ourselves up for things.” Met andere woorden: de reflex om overal sorry voor te zeggen zegt meer over jouw innerlijke criticus dan over de feitelijke situatie. Een eenvoudige oefening is om “sorry dat ik stoor” te vervangen door “dank je dat je even tijd hebt”, zodat je erkenning geeft zonder jezelf kleiner te maken. Bewaar ‘sorry’ voor de momenten dat er echt iets misging – dan klinkt het sterker, oprechter en helpt het relaties juist herstellen.

