ING betrokken bij oprichting nieuwe defensiebank

Economie
door anp
donderdag, 07 augustus 2025 om 13:42
AMSTERDAM (ANP) - ING is een van de vijf internationale banken achter een nieuwe defensiebank. Deze bank, genaamd Defence, Security and Resilience Bank (DSRB), wordt opgezet om NAVO-landen en hun bondgenoten te helpen bij het financieren van hun defensiebehoeften.
De oprichting volgt op de recente toezegging van NAVO-landen om 5 procent van de omvang van hun economie in defensie te investeren. De DSRB heeft geen winstoogmerk en is volgens ING in die zin vergelijkbaar met bijvoorbeeld de Europese Investeringsbank (EIB), een EU-instelling.
ING ziet voor zichzelf wel zakelijke kansen. Het initiatief sluit ook aan bij ING's vernieuwde beleid om klanten meer te ondersteunen bij defensie-investeringen. Een voorwaarde blijft daarbij wel dat op milieu- en sociaal vlak wordt voldaan aan de standaarden van de bank.
Ook Commerzbank, JPMorganChase, Landesbank Baden-Württemberg en RBC Capital Markets zijn betrokken bij het opzetten van DSRB. Naar verwachting zullen later meer banken aansluiten.
