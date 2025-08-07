CDA wil dat Nederland meedoet aan traject erkenning Palestina

DEN HAAG (ANP) - Het CDA wil dat Nederland zich aansluit bij diplomatieke stappen van andere landen richting een erkenning van Palestina. Tweede Kamerlid Derk Boswijk noemt die stap in een notitie een "gerechtvaardigd diplomatiek instrument om het vredesproces opnieuw in beweging te brengen".

Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Canada hebben voornemens uitgesproken om Palestina te erkennen. Erkenning werd eerder gezien als sluitstuk van een tweestatenoplossing, maar de landen voeren nu de druk op Israël op. Ze willen hiermee een vooruitzicht op een Palestijnse staat in leven houden en Israël dwingen snel meer hulp in Gaza toe te laten.

"Het CDA is geen voorstander van een eenzijdige erkenning van Palestina door Nederland", schrijft Boswijk. "Wij vinden dat een dergelijke stap verstandig, zorgvuldig en op het juiste moment moet worden gezet, bij voorkeur in samenspraak met gelijkgestemde landen binnen de Europese Unie en invloedrijke leden van de G7."

De Kamer debatteert donderdagmiddag over de situatie in Gaza.