Krant: Kering praat met Qatar over verkoop Milanees pand

MILAAN (ANP/RTR) - Kering, het moederbedrijf van onder meer het luxe Italiaanse modemerk Gucci, voert gesprekken met Qatar over de verkoop van een gebouw in een populaire winkelstraat in Milaan. Dat schrijft de Italiaanse krant Corriere della Sera, die stelt dat de onderhandelingen worden gevoerd met een lid van de Qatarese koninklijke familie.

Kering kocht het 18-eeuwse pand aan de Via Monte Napoleone vorig jaar voor 1,3 miljard euro van het investeringsbedrijf Blackstone. Het gebouw beschikt over 5000 vierkante meter aan winkelruimte, verdeeld over vijf verdiepingen.

De deal zou het Franse luxeconcern kunnen helpen om zijn schulden te verminderen, die zijn opgelopen tot ruim 10 miljard euro na een reeks dure overnames. Kering overweegt een meerderheidsbelang te verkopen in het bedrijf dat eigenaar is van het gebouw tegen een "vergelijkbare waardering", volgens Corriere.

Naast Gucci vallen ook merken als Balenciaga, Bottega Veneta en Saint Laurent onder Kering.