Leider Indonesië viert Onafhankelijkheidsdag in beoogde hoofdstad

JAKARTA (ANP/DPA/AFP) - Joko Widodo heeft zaterdag als eerste Indonesische president de Onafhankelijkheidsdag gevierd in de beoogde hoofdstad Nusantara. Hij woonde daar met zijn aankomende opvolger Prabowo Subianto een ceremonie bij, terwijl vicepresident Ma'ruf Amin op hetzelfde moment deelnam aan een plechtigheid in Jakarta.

In Nusantara werd ceremonieel de vlag gehesen en er was een militaire parade. De stad bevindt zich in de jungle van Borneo en wordt gepresenteerd als een duurzaam en modern alternatief voor het drukke Jakarta. Het was eigenlijk de bedoeling om 8000 mensen uit te nodigen voor de viering, maar de gastenlijst viel uit praktische overwegingen uiteindelijk een stuk korter uit.

Daarbij speelde mee dat Nusantara nog in aanbouw is en veel infrastructuur nog aangelegd moet worden. Het is nog onduidelijk wanneer de stad officieel wordt aangewezen als hoofdstad. Widodo heeft al duidelijk gemaakt dat zijn opvolger dat mogelijk zal doen. Die treedt in oktober aan als president. Widodo heeft eerder gezegd dat aankomend leider Prabowo de stad versneld wil afbouwen in vier tot zes jaar.