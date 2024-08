Knapperig eten help bij afvallen

Het geheim van afvallen kan zo simpel zijn als het kiezen van knapperiger voedsel. Volgens een (van omvang bescheiden) onderzoek eten we tot de helft trager als we meer moeten kauwen - en voelen we ons ook sneller vol en eten we een vijfde minder.

Onderzoekers gaven 50 mensen vier vergelijkbare lunches - twee geclassificeerd als ultraberwerkt en twee die bestonden uit zo vers mogelijk voedsel. Belangrijk was dat de ene maaltijd in elke categorie harder en knapperiger was - waardoor het moeilijker was om snel te eten - terwijl de andere makkelijker te verorberen was.

Uit het onderzoek bleek dat mensen 26 procent minder calorieën binnenkregen als de lunch een hardere textuur had, grotendeels ongeacht de mate van bewerking, omdat deze maaltijden niet zo snel naar binnen gewerkt konden worden.

De laagste gemiddelde calorie-inname in het onderzoek, van 483 calorieën, kwam wanneer mensen de harde, minimaal verwerkte maaltijd aten De knapperige maaltijden bestonden uit gekookte rijst in plaats van zachte aardappelpuree, een knapperige salade in plaats van koolsla en een krokante kipfilet in plaats van vishapjes.

Andere kenmerken waren een harde verse appel in plaats van mango's uit blik en dikke, niet-gearomatiseerde yoghurt in plaats van yoghurtdrank met een smaakje, evenals een lobbigere tomatensalsa in plaats van tartaarsaus.

De onderzoekers denken dat langzamer eten het lichaam beter in staat stelt om de hoeveelheid geconsumeerd voedsel bij te houden, zodat iemand zich sneller realiseert dat hij vol zit en stopt met eten.