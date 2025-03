Leider Syrië belooft maatregelen na massamoord op Alawieten

DAMASCUS (ANP/RTR) - Volgens de Syrische leider Ahmed Sharaa vormt de massamoord op leden van de alawitische minderheid van de verdreven president Bashar al-Assad een bedreiging voor zijn streven het land te verenigen. Hij beloofde de verantwoordelijken te straffen, inclusief zijn eigen bondgenoten indien nodig.

Sharaa gaf pro-Assadgroepen, gesteund door buitenlanders, de schuld voor het veroorzaken van het bloedvergieten. Hij erkende echter dat er wraakmoorden volgden. De afgelopen dagen kwamen honderden mensen om tijdens botsingen tussen alawitische moslims en de nieuwe soennitische islamitische autoriteiten.

Het recht zal voor iedereen worden gehandhaafd, verzekerde Sharaa, die er eind vorig jaar in slaagde een einde te maken aan het Assad-regime. "We vochten om de onderdrukten te verdedigen, en we zullen niet accepteren dat er onrechtvaardig bloed wordt vergoten."