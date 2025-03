UTRECHT (ANP) - Henk de Jong is vanaf dinsdag tijdelijk de nieuwe voorzitter van vakbond FNV. De termijn van Tuur Elzinga verloopt maandag na vier jaar en is in afwachting van de uitgestelde verkiezingen niet verlengd.

De Jong was eerder secretaris bij de gemeente Amsterdam en zat bij de korpsleiding van de Nationale Politie.