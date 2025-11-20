ECONOMIE
Leider Taiwan toont steun voor Japan met sushi-lunch

Samenleving
door anp
donderdag, 20 november 2025 om 8:33
anp201125089 1
TAIPEI (ANP/RTR) - De Taiwanese president Lai Ching-te heeft steun getoond voor Japan door te lunchen met sushi. Dat gebeurde nadat China had aangekondigd Japanse visproducten in de ban te doen vanwege een diplomatiek conflict over Taiwan.
President Lai deelde op zijn sociale media foto's waarop hij etend te zien is. "De lunch van vandaag is sushi en misosoep", schrijft hij. De etenswaren zouden uit Kagoshima en Hokkaido in Japan komen.
Het diplomatieke conflict tussen Japan en China draait om uitspraken van de Japanse premier over Taiwan. China ziet dat democratisch bestuurde eiland als eigen grondgebied. De Japanse premier Sanae Takaichi maakte duidelijk dat een Chinese aanval op Taiwan tot een militaire reactie zou kunnen leiden.
Eerder sprak de Taiwanese minister van Buitenlandse Zaken al steun uit voor Japan. De bewindsman verweet China veelvuldig economische druk en militaire intimidatie te gebruiken om landen onder druk te zetten.
