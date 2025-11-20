ECONOMIE
Rijkswaterstaat houdt eerste regionale strooiactie van seizoen

Samenleving
door anp
donderdag, 20 november 2025 om 8:28
UTRECHT (ANP) - De strooiwagens van Rijkswaterstaat zijn woensdag en in de nacht van woensdag op donderdag uitgerukt voor de eerste strooiactie van het najaar. Er is gestrooid in het noorden, het oosten en een deel van Limburg. In totaal gaat het donderdagochtend om 735.211 kilo strooizout.
Het zijn "kwakkelnachten", meldt een woordvoerder. Het wegdek was net onder de 0 graden, maar er worden verder geen grote problemen gezien of waarschuwingen afgegeven.
Van een landelijke strooiactie is nog geen sprake. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de oostelijke helft van het land vanwege plaatselijke gladheid.
