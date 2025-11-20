ECONOMIE
Trump biedt Poetin vrede aan waarin Rusland alles krijgt wat het wil

Politiek
door Gerard Driehuis
donderdag, 20 november 2025 om 8:56
2025-08-15t231640z-1320085578-rc2v7gadw6ct-rtrmadp-3-ukraine-crisis-summit
De laatste maanden leek het er op dat Poetin Trump niet in de hand heeft. Hij leek even op de hand van een eerlijke vrede. Maar het is schijn. Trump doet nog steeds wat Poetin wil
Terwijl de oorlog in Oekraïne voortduurt, zijn de eerste contouren van een Amerikaans vredesvoorstel naar buiten gekomen. Dat voorstel, uitgedacht door het team van president Trump en onderhandeld met het Kremlin, zou Oekraïne verplichten vrijwel alle door Rusland bezette gebieden definitief af te staan. De deal gaat zelfs verder: Oekraïne moet haar leger halveren, zware wapens inleveren en mag geen lang­afstands­raketten of buitenlandse troepen meer accepteren.
Poetin krijgt in bijna alles zijn zin
Een anonieme Amerikaanse regeringsbron geeft aan: “De 28-punten plannen focussen op veiligheidsgaranties voor beide partijen, maar bevatten concessies die Oekraïne historische soevereiniteit kosten.” Los van de territoriale verliezen zou Oekraïne ook Russisch als officiële taal moeten accepteren en de Russische Orthodoxe Kerk meer status verschaffen — eisen die al langer op het Kremlin-wensenlijstje staan.
De reacties uit Kyiv zijn vernietigend. Oekraïense bronnen spreken van een “non-starter” en waarschuwen dat de deal amper echte veiligheidswaarborgen bevat en het land extreem kwetsbaar maakt voor toekomstige Russische druk.
Wat zijn de belangrijkste punten uit het aangeboden vredesplan?
  • Oekraïne moet alle huidige en voormalige door Rusland bezette gebieden definitief opgeven: Donbas, Luhansk, delen van Zaporizja, Cherson en heel de Krim.
  • Het Oekraïense leger moet worden gehalveerd, met uitzondering van lichte wapens. Westerse militaire steun en langeafstandsraketten worden uitgesloten.
  • Rusland krijgt diplomatieke erkenning voor alle feitelijke winsten en extra invloed binnen Oekraïne.
Critici — zowel in de VS als Europa — stellen dat het “akkoord” feitelijk de grootste Russische oorlogseisen inwilligt, en dat Oekraïne zonder onafhankelijkheid zou achterblijven. “Het plan is zwaar in het voordeel van Rusland en zou een gevaarlijk precedent scheppen voor internationale conflicten,” aldus een diplomaat in The Telegraph.​
Dit voorstel toont hoe de internationale machtsverhoudingen in de praktijk werken: als de VS en Rusland hun belangen willen behartigen, dreigen kleine landen alles te verliezen — zelfs hun bestaansrecht. Oekraïne weigert voorlopig resoluut.
De slijmerij van Rutte
Scherm­afbeelding 2025-11-20 om 09.08.42
De vraag is nu: wat moet Europa hiermee? Dankzij Mark Rutte denkt Trump dat we allemaal van hem houden. Maar die schijn kan met dit plan niet lang meer worden opgehouden. En wat dan?

