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Leiders van landen met hoogste uitstoot ontbreken op klimaattop

Samenleving
door anp
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ANTALYA (ANP) - Op de klimaattop in Antalya worden woensdag en donderdag onder een streng beveiligingsregime tientallen premiers en presidenten verwacht, maar de leiders van landen met een hoge uitstoot ontbreken. Premier Rob Jetten is niet de enige leider met andere prioriteiten dan COP31.
China stuurt vicepresident Zheng Han, de Verenigde Staten niemand, omdat het land niet meer meedoet aan internationaal klimaatbeleid. De Indiase premier Narendra Modi staat ook niet op de gastenlijst. Daarmee ontbreken de hoogste leiders van de top drie van grote uitstoters.
Onder de leiders die wél worden verwacht zijn in ieder geval voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen en de onlangs herkozen president van Brazilië, Luiz Inácio Lula da Silva. Verder komen onder anderen de Finse president Alexander Stubb, de Britse premier Andy Burnham en de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman.
Fossiele brandstoffen
De Turkse president Recep Tayyip Erdogan is gastheer. Hij sprak zich begin deze week zeer tevreden uit over de verwachte toename van de binnenlandse olieproductie. Op de top in Antalya is juist het uitfaseren van olie en andere fossiele brandstoffen voor veel landen een belangrijk thema, al worden daar geen harde afspraken over verwacht.
Klimaatorganisaties verpakten dinsdagavond hun teleurstelling over afwezige leiders in satire. Het overkoepelende Climate Action Network (CAN) kende tijdens een theatrale ceremonie met een activist in dinopak het 'Fossiel van de Dag' uit aan "afwezige leiders van rijke landen". Op het lijstje van 'winnaars' van de spotprijs stond Nederland tussen onder meer Duitsland, Frankrijk, Japan, Canada en Italië.
De presentator, gehuld in bottenpak, noemde het "een akelig signaal voor hun toewijding" aan klimaatbeleid, terwijl de toeschouwers hard "boe" riepen.
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