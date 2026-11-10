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Bedrijf achter C&A-imperium stelt buitenstaander aan als topman

Economie
door anp
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ZUG (ANP/BLOOMBERG) - Bij de holdingmaatschappij van de miljardairsfamilie Brenninkmeijer is voor het eerst een buitenstaander als topman aangesteld. Georg Wunderlin krijgt volgend jaar de dagelijkse leiding over Cofra Holding, waarin de familie, vooral bekend als eigenaar van kledingketen C&A, haar bezittingen heeft ondergebracht.
Wunderlin volgt Boudewijn Beerkens op bij het Zwitserse bedrijf. De Duits-Britse Wunderlin werkte hiervoor bij vermogensbeheerder Schroders. Cofra heeft recent ook bekendgemaakt dat een familielid uit de zesde generatie, Florian Brenninkmeyer, voorzitter wordt van het bedrijf.
De Quote 500 schatte het vermogen van de Brenninkmeijers dit jaar op 22,5 miljard euro, waarmee ze als de rijkste familie van Nederland worden beschouwd.
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