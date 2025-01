Leidse gemeenteraad eist 'snel verbetering' van busvervoer

LEIDEN (ANP) - De Leidse gemeenteraad heeft in een open brief aan de provincie Zuid-Holland "snel verbetering" van het busvervoer geëist. "Het is van urgent belang dat de situatie snel fors beter wordt", aldus de tien partijen uit de raad. Sinds Qbuzz halverwege vorige maand de ov-concessie Zuid-Holland Noord heeft overgenomen, verloopt het busvervoer chaotisch in steden als Leiden, Alphen aan den Rijn, Gouda en Katwijk.

"Helaas constateren we dat de start van de nieuwe concessieperiode verre van vlekkeloos is verlopen. Sterker nog: we zijn zeer ontevreden over de huidige busdienst. Onze fracties vinden dit heel teleurstellend en we hopen dat u gaat zorgen dat er snel verbetering optreedt", aldus de Leidse politiek in een brief aan de Zuid-Hollandse gedeputeerde Frederik Zevenbergen (openbaar vervoer).

Als zogeheten concessieverlener gaat de provincie over het regionale ov. Zevenbergen heeft al duidelijk laten blijken zeer ontstemd te zijn over de stroeve start van Qbuzz. Zuid-Holland overweegt de vervoerder een boete op te leggen.