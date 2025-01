Daling hypotheekrente lijkt volgens De Hypotheekshop ten einde

De daling van de hypotheekrente lijkt alweer ten einde. Door de stijging van de rente op de kapitaalmarkt, waar banken hun geld lenen, zijn ook de eerste verhogingen van de tarieven op de hypotheekmarkt zichtbaar. Volgens De Hypotheekshop komt die stijging op de kapitaalmarkt onder meer door hogere olie- en gasprijzen en de toenemende economische onzekerheid, onder meer veroorzaakt door mogelijke handelsbeperkingen onder de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump.

Zoals gebruikelijk zijn de stijgingen van de vaste hypotheekrente het eerst zichtbaar bij zogeheten regiepartijen. Zij beleggen geld voor investeerders in Nederlandse hypotheken en reageren vaak sneller op bewegingen op de kapitaalmarkt dan banken of verzekeraars. De vaste hypotheekrente daalde sinds afgelopen zomer.

De variabele rentes gaan nog omlaag, omdat deze zijn gekoppeld aan het beleid van de Europese Centrale Bank. De ECB voerde afgelopen jaar vier renteverlagingen door, waarvan de laatste in december. "Dit is vooral gunstig voor doorstromers die een tijdelijke overbruggingsfinanciering sluiten en/of gebruikmaken van de mogelijkheid om hun huidige lage rente mee te nemen naar de volgende koopwoning", schrijft De Hypotheekshop in een persbericht.