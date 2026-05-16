Letse president kiest oppositielid voor premierschap

RIGA (ANP/RTR/AFP) - De Letse president Edgars Rinkēvičs heeft Andris Kulbergs, lid van de conservatieve oppositie, voorgedragen als de volgende minister-president. De zittende premier Evika Siliņa maakte deze week bekend terug te treden na een politieke crisis rond Oekraïense drones die het Letse luchtruim waren binnengevlogen.

Het parlement moet nog instemmen met de voordracht, daarna kunnen Kulbergs en de door hem gekozen ministersploeg aantreden, tot aan de parlementsverkiezingen in oktober.

Siliņa dwong vorige week defensieminister Andris Sprūds tot opstappen, omdat de Baltische staat er niet in slaagde de Oekraïense drones te weren. Sprūds' progressieve partij besloot daarop zich terug te trekken uit de coalitie, waardoor de regering geen meerderheid meer had. Siliņa diende vervolgens het ontslag van haar regering in.

Volgens Oekraïne was de koers van de drones verstoord, waardoor ze niet in Rusland, maar in Letland belandden.