Japans bedrijf waarschuwt artsen na 20 dode medicijngebruikers

Economie
door anp
zaterdag, 16 mei 2026 om 17:05
TOKIO (ANP/AFP) - Een Japans farmaciebedrijf heeft artsen gewaarschuwd om een medicijn voor zeldzame auto-immuunziekten niet meer aan nieuwe patiënten voor te schrijven, nadat twintig mensen die het middel gebruikten zijn overleden. Volgens Kissei Pharmaceutical zou Tavneos ernstige leverproblemen kunnen veroorzaken.
Het middel van het Amerikaanse Amgen is volgens de Japanse partner Kissei aan zo'n 8500 patiënten in Japan verstrekt. Het wordt gebruikt voor de behandeling van auto-immuunziekten die ontstekingen van de bloedvaten veroorzaken. Niet bij alle sterfgevallen zou vastgesteld zijn dat Tavneos de oorzaak was.
In de VS zijn ook meer dan 8000 mensen met Tavneos behandeld. Daar zouden geen sterfgevallen bekend zijn die verband houden met leverletsel. Vorige maand nam de Amerikaanse toezichthouder FDA wel stappen om de goedkeuring voor het middel in te gaan trekken na zorgen over onder meer gegevensmanipulatie.
Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) zei in januari ook dat het een onderzoek was gestart na zorgen over de integriteit van bepaalde data.
